Morte 22 disabili, 'Chiesto i tamponi'

(ANSA) - BRESCIA, 14 APR - "Il nostro istituto come tutte le strutture socio sanitarie della provincia di Brescia e della Lombardia ha purtroppo presentato casi di contagio da Covid-19.

Non è però possibile ricostruire la cartina di contagi". Lo spiega in una nota la presidenza dell'istituto Cremonesini di Pontevico, nel Bresciano, una struttura per donne psichiatriche dove, a causa del Covid, sono morte 22 ospiti sulle oltre 300 presenti. "Possiamo sostenere che il nostro indice di mortalità nel periodo critico è stato del 6% circa", è stato spiegato da don Federico Pellegrini, presidente della struttura che ha poi aggiunto: "I tamponi per le pazienti sono mancati perché la regione Lombardia ha ritenuto di limitarne l'impiego. Nonostante la circolare del 10 marzo, in due occasioni il 13 e il 24 marzo abbiamo richiesto a mezzo mail l'effettuazione di tamponi proprio in seguito al primo caso riscontrato (in virtù di un ricovero ospedaliero), ma non abbiamo ottenuto risposta alla mail".