Calcio: Atalanta ricorda anniversario morte di Morosini

(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - "Piermario sempre con noi".

L'Atalanta ha ricordato Piermario Morosini, cresciuto nel suo settore giovanile, nell'ottavo anniversario della morte in campo per una cardiomiopatia aritmogena.

"Il 14 aprile 2012, a Pescara, veniva a mancare Piermario Morosini. Sono passati otto anni, mai passerà il suo ricordo, sempre e più che mai vivo. Piermario è nel cuore del Presidente Antonio Percassi e di tutta la famiglia Atalanta". Morosini, bergamasco di città del quartiere Monterosso, poco a nord dello stadio, vestiva la maglia del Livorno, in serie B, dopo aver giocato precedentemente con Udinese, Bologna, Vicenza, Reggina e Padova facendo la trafila nelle nazionali azzurre dall'Under 17 all'Under 21.

In nerazzurro vinse il campionato Allievi Nazionali nel 2002 senza mai esordire in prima squadra. Nato il 5 luglio 1986, era approdato all'Atalanta a 9 anni dopo i primi calci nella Polisportiva Monterosso. Morosini aveva perso nel 2001 la madre Camilla, nel 2003 il padre Aldo e l'anno dopo il fratello. Gli restava solo la sorella, anche lei malata, Maria Carla. (ANSA).