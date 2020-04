Sindaco Alzano, capire no a zona rossa

(ANSA) - ALZANO LOMBARDO, 13 APR - "Tutti ci chiediamo perché da noi non sia stata istituita la zona rossa. Va capito come mai non è arrivato l'ordine quando era tutto pronto. Spero ci sia una spiegazione motivata". Lo dice Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, che all'inizio di marzo attendeva un provvedimento di isolamento per il Comune. "Sapevamo perfettamente che era tutto pronto - ricorda -, i 300 militari, i turni per i varchi dei carabinieri, noi avevamo predisposto l'unità di crisi, la tenda della protezione civile.

Si aspettava solo l'ordine, poi è stata fatta una scelta diversa".