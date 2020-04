Zanetti blinda Lautaro "suo futuro è all'Inter"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Lautaro è cresciuto molto nell'ultimo anno, anche grazie al lavoro di Conte. Abbiamo creduto in lui fin dall'inizio e lui stesso si identifica con il club, è felice all'Inter. Le voci sul Barcellona? Il suo futuro è in nerazzurro". Javier Zanetti blinda il campione argentino: il vice presidente dell'Inter sul canale Instagram di Espn ha parlato del mercato che verrà in questa stagione che aspetta di ripartire, epidemia permettendo. Una battuta anche sul possibile ritorno a Milano di Mauro Icardi, ora in prestito al Psg, sempre rilanciato dai rumors. "Non so se può tornare, non ne abbiamo ancora parlato. Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale - dice Zanetti -, l'unica cosa che conta è la salute.

Avremo tutto il tempo per parlare di queste cose". (ANSA).