Coronavirus: Cenacolo chiuso 'regala' Ultima cena al cinema

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Dal 10 aprile per un mese dal sito del museo del Cenacolo vinciano sarà a disposizione un link per vedere alcune delle pellicole che hanno fatto parte del ciclo 'L'ultima cena per immagini' realizzato lo scorso anno dalla Cineteca di Milano con il sostegno di Intesa SanPaolo per i 500 anni dalla morte di Leonardo.

Si tratta di un modo per essere vicini al pubblico anche in questo momento di chiusura per coronavirus. Ma il polo museale della Lombardia (che comprende fra l'altro le Grotte di Catullo e la Certosa di Pavia) ha anche deciso di stringere una collaborazione con i musicologi Angelo Foletto e Anelide Nascimbene incaricati di costruire un percorso musicale che racconti i musei e la loro storia. (ANSA).