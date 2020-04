Fontana, foulard o sciarpa?Piuttosto che niente

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Piuttosto che niente, meglio piuttosto": così Attilio Fontana ha spiegato l'ordinanza della Regione Lombardia che prevede l'obbligo di indossare la mascherina se si esce di casa, o comunque una protezione su bocca e naso, come una sciarpa o un foulard. "La partita non è ancora vinta. Siamo a metà del secondo tempo e teniamo duro sennò c'è il rischio che ci facciano qualche gol" ha aggiunto rinnovando l'invito a non uscire di casa nonostante la domenica di sole.

"Teniamo duro, se usciamo di casa per le necessità autorizzate dalla legge, usciamo con il viso, con il naso e la bocca coperte", ha ribadito.

Fontana ha spiegato che oggi la Protezione Civile inizierà a distribuire nelle varie città circa un milione di mascherine" prodotte da un'azienda lombarda, cioè la Fippi di Rho, che produceva pannolini e si è riconvertita a produrre le mascherine che hanno appena avuto l'ok dell'Istituto Superiore di Sanità.

