Coronavirus: mobilità Lombardia a 38%, +2%

(ANSA) - MILANO, 04 APR - E' negativo il dato della mobilità in Lombardia: "a ieri siamo al 38%, non avevamo un dato così alto dal 20 di marzo". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a SkyTg24.

"La mobilità questa settimana è salita più di due punti percentuali" equivalgono a "decine di migliaia di persone.

Facciamo ancora appello a ridurre il più possibile gli spostamenti e ad uscire solo per necessità, non andare in due a fare la spesa, non andare a passeggiare in coppia nei parchi. - ha aggiunto - Stanno aumentando anche i controlli,bene che si intensifichino".

Il picco di movimenti, secondo i dati, sarebbe tra le ore 12 e le ore 16, un orario quindi non tipicamente di ingresso e uscita dal lavoro. (ANSA).