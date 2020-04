Coronavirus, Mibact, un ramarro nella Camera degli sposi

(ANSA) - ROMA, 02 APR - È il Palazzo Ducale di Mantova il protagonista della storia a fumetti gratuitamente online il 2 aprile per la campagna #ioleggoacasa, firmata dalla fumettista italiana Sara Colaone per "Fumetti nei Musei". S'intitola "Ramarro nel giardino sospeso" e prende forma in un futuro lontano, ma non troppo, e racconta di una bellezza pronta a dischiudersi. La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il Mibact grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione.

L'iniziativa offre a tutti, grandi e piccoli, la possibilità di leggere gratuitamente online i fumetti e invita gli italiani a trascorrere il tempo al grido di #ioleggoacasa, campagna nata nell'ambito del più ampio battage #iorestoacasa, un modo divertente di avvicinarsi al patrimonio culturale nazionale con linguaggi differenti, più affini alle sensibilità di bambini e ragazzi. I fumetti sono normalmente distribuiti nei singoli musei coinvolti nel progetto, offerti gratuitamente ai ragazzi che partecipano alle attività educative, alle visite guidate e ai laboratori museali. In una situazione come quella attuale però, in cui le scuole sono chiuse e anche i musei non possono avvalersi della versione cartacea per la didattica, il digitale è di grande aiuto. (ANSA).