Social Music City diventa struttura emergenza

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Dai dj set da migliaia di spettatori come quello di Carl Cox a struttura per l'emergenza sanitaria: i 20mila metri quadrati del social Music City di via Lorenzini, nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana di Milano, sono stati concessi in comodato gratuito al Comune di Milano per l'emergenza coronavirus.

Ad annunciarlo Riccardo Lai, Procuratore di Social Music City: "In un momento così grave per tutto il mondo, Social Music City vuole dare il suo contributo in questa battaglia che coinvolge tutti noi, consapevoli dello sforzo indescrivibile al quale sono sottoposte tutte le persone che lavorano giorno e notte negli ospedali per salvare vite umane - spiega Lai - A loro va la nostra eterna gratitudine, un messaggio che parte dal Social ma che sono sicuro accomuni tutti i professionisti dell'intrattenimento serale e notturno. Il nostro è un settore composto da imprenditori e che contribuisce a creare occupazione e un indotto importante. Doveroso, in una fase emergenziale come questa, fare la nostra parte. Social Music City tornerà con la sua musica e i suoi dj al termine di questa emergenza".

Lo spazio è stato concesso al Comune fino al 30 aprile: la concessione - viene spiegato - è da intendersi tacitamente rinnovabile fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Allestimenti, utilizzo e gestione saranno a cura della Protezione Civile e di Emergency. La struttura sarà dotata di 36 stanze attrezzate. (ANSA).