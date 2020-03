Prendono caffè con clienti,locale chiuso

(ANSA) - COMO, 31 MAR - La Questura di Como ha disposto la chiusura per cinque giorni di un locale pubblico di Pognana Lario (Como), dove ieri mattina, in un disimpegno del negozio, i dipendenti hanno servito due caffè ad altrettante clienti che lo sorbivano in compagnia. Il titolare dell'attività, un negozio di paese che fa da bar e macelleria, i dipendenti e le due clienti sono stati denunciati per violazione dei decreti sull'emergenza Coronavirus, mentre l'attività è stata chiusa per cinque giorni, in attesa di eventuali provvedimenti della prefettura di Como. (ANSA)