Santa Margherita si prepara alla tradizionale Festa di Primavera

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Fervono a Santa Margherita Ligure i preparativi per una nuova edizione - sarà la 58esima - della Festa della Primavera, allestita su lungomare di Ghiaia dall'omonimo Comitato, e patrocinata da Comune, Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova.

L'appuntamento è per un lungo fine settimana, quello compreso tra venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo, all'insegna di musica, spettacoli pirotecnici, il tradizionale falò sulla spiaggai e l'immancabile distribuzione gratuita di frittelle, dolci e salate.

Il programma completo prevede, venerdì 17, alle 20:30, all'auditorium Santa Margherita (ex cinema Lux) di via della Vittoria, la cerimonia di investitura del priore della Festa della Primavera e, a seguire, serata danzante con l'orchestra I Caravel e spaghettata.

Sabato 18, in mattinata, alle 11:00, sparata di mortaretti per "Tunin" e "Manena", i caratteristici personaggi che vengono issati sul pennone del falò (penolla) e con cui da sempre si indentifica la Festa della Primavera; alle 20:45 esibizione per le vie cittadine della banda folcloristica di Ghiaia; alle 22:00 panegirico di mortaretti e spettacolo pirotecnico della "Antiga Sparata" di San Lorenzo. A seguire accensione del tradizionale falò. Dalle 22:30 serata danzante sulle note suonate da Dj Frisin Jeey.

Domenica 19, alle 11:00, sul lungomare di Ghiaia, concerto della filarmonica "Cristoforo Colombo"; dalle 15 alle 19 distribuzione di "frisceu" dolci e salati e degustazione gratuita di vini e bibite e pomeriggio in compagnia con musiche e danze sulle note suonate dall'orchestra Macho.

In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato al fine settimana successivo, di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo.

Il falò di San Giuseppe fonda le sue radici nelle tradizioni contadine di Santa Margherita Ligure: con l'arrivo della bella stagione si lasciavano i campi e si prendeva il mare per pescare. Nell'usanza moderna se tra i due fantocci issati sulla penolla brucerà per prima Manena, la donna, sarà una stagione positiva. (ANSA).