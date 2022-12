A Santa Margherita Capodanno al Santa Claus village

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 29 DIC - Santa Margherita Ligure si prepara a vivere il Capodanno all'insegna della musica, per grandi e piccini, e con un occhio di riguardo alla sicurezza a agli animali confermando l'ordinanza sindacale che vieta l'accensione di spari e botti sia per il 31 dicembre sia per il 1 gennaio. Sabato sera, 31 dicembre, il congedo dal 2022 e il saluto all'arrivo del 2023 si vivranno al ritrovato Santa Claus Village dei Giardini a mare. Appuntamento fin dalle ore 18:00 per il Capodanno dei piccoli, dalle 22:00 Happy Music e, alle 23:00, musica dal vivo con i Timeless. Allo scoccare della mezzanotte immancabile brindisi di Capodanno e dj set.

E come detto entrerà in vigore anche quest'anno in città l'ordinanza sindacale che vieta l'accensione e lo sparo dei botti di Capodanno. In tutto il territorio comunale sono infatti vietati, in luoghi sia pubblici sia privati, nelle giornate del 31 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023, l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita. (ANSA).