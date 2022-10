A Santa Margherita tornano i corsi per merlettaia

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Sono ripresi a Santa Margherita Ligure i corsi di pizzo al tombolo, organizzati dai Servizi Bibliotecari del Comune. Le lezioni si svolgono, con cadenza bisettimanale, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nella sala Meistri e Mesté di via XXV Aprile 65 a Santa Margherita Ligure e sono tenute dall'insegnante Luisa De Gasperi. Il corso è gratuito ma occorre prenotarsi. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla biblioteca, telefonando allo 0185 205453.

Proprio a Santa Margherita Ligure è stato istituito nel 2018 l'albo delle merlettaie in cui, l'anno successivo, sono state inserite trentanove signore che avevano dimostrato di saper lavorare al tombolo. In estate, ad altre dodici nuove merlettaie, alcune delle quali provenienti anche da fuori città, sono stati consegnati gli attestati e le tessere per essere state a loro volta ammesse all'albo, dopo aver superato l'esame cui erano state sottoposte da un'apposita commissione.

A chi viene inserito nell'albo sono concesse una serie di agevolazioni, che sanno di antico, come ad esempio il poter vendere per le vie cittadine i propri manufatti.

Il Comune di Santa Margherita Ligure è inoltre una delle città italiane impegnate nel progetto Unesco per il riconoscimento del merletto italiano quale patrimonio immateriale dell'umanità.

(ANSA).