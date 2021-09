Santa Margherita celebra Luzzati

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 04 SET - Santa Margherita Ligure ricorda il suo cittadino onorario Lele Luzzati nel centenario della nascita e nell'anno della riapertura del ripristinato Parco del Flauto Magico, ideato da Luzzati stesso.

Martedì 7 e mercoledì 8 settembre prossimi sono in programma tre eventi.

Martedì 7 a Villa Durazzo proiezione a cura di Coop Liguria del documentario di Matteo Valenti "Lele. Il magico mondo di Emanuele Luzzati". Mercoledì 8 settembre alle 16:00 visita guidata al Parco del Flauto Magico; dalle 17:00 tavola rotonda a Villa Durazzo dal titolo "Emanuele Luzzati. L'invenzione della forma dal design allo spazio urbano" a cura del Comune di Santa Margherita Ligure, Lele Luzzati Foundation e associazione culturale Kòres.

La tavola rotonda verterà sulle opere di Luzzati per l'arredo urbano e la scenografia realizzate in spazi pubblici: l'abbazia di Farfa, il parco di Castelnuovo Rangone, il pannello ceramico "L'Onda" di Albisola Marina, i manufatti di Levanto, di Casale Monferrato, il pannello della Sacra di San Michele, il graffito del refettorio di Amga e altri.

L'ingresso per assistere alla proiezione del documentario e per partecipare alla tavola rotonda è gratuito fino a esaurimento posti; green pass obbligatorio.

Santa Margherita Ligure conferì a Luzzati la cittadinanza onoraria il 2 giugno 2005, l'artista ideò il Parco del Flauto Magico, inaugurato nel 1998. Si tratta di un parco costituito da un percorso di giochi, elementi scenici e da un grande pannello ceramico di oltre 3000 piastrelle dipinte direttamente dal Maestro nella fornace Il Tondo di Celle Ligure. Il 9 giugno scorso, dopo un periodo di abbandono e chiusura, il Parco del Flauto Magico è stato riaperto. (ANSA).