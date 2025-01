Val di Vara, Aurelia rimane chiusa dopo piena torrente

Sarà riaperta "entro la settimana corrente" la strada statale Aurelia al km 435 in provincia della Spezia, chiusa da lunedì 27 gennaio a causa delle piogge che hanno fatto alzare il livello del fiume Vara.

Lo fa sapere Anas annunciando che da domani procederà alla realizzazione di un rinforzo del corpo stradale con massi che saranno approvvigionati in cantiere. E' l'esito delle scorse ore di allerta rossa sui bacini medi e grandi per quanto riguarda lo Spezzino, che ha visto proprio alcune strade della Val di Vara interrotte a causa di frane e smottamenti. A cedere lunedì un tratto del versante che sovrasta la provinciale 38 in territorio di Pignone, con il distacco di materiale che ha occupato alcune centinaia di metri della strada.

Istituito il senso unico alternato dai tecnici della Provincia della Spezia, che hanno in seguito rimosso i detriti e installato barriere per contenere eventuali ulteriori cadute. La zona sarà messa in sicurezza definitivamente prossimamente. La scorsa notte frane hanno interessato anche la strada provinciale 3 tra Sesta Godano e Scogna e la provinciale 37 di Zeri in Lunigiana, subito oltre il confine con la Toscana. E' invece passata senza danni la temuta piena del Magra alla foce. Il fiume ha toccato livelli di guardia senza tuttavia tracimare, anche in virtù della piena sfalsata temporalmente con il Vara, suo affluente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA