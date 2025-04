Manifestazione pro Palestina e blocco porto Genova, 20 indagati

La procura di Genova ha chiuso le indagini per la manifestazione antimilitarista e in solidarietà con il popolo palestinese del 25 giugno 2024 che aveva bloccato i varchi del porto e sfilato per le vie della città dietro lo striscione 'La guerra comincia qui'.

Gli indagati sono venti e sono accusati a vario titolo di interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata, travisamento, imbrattamento, danneggiamento, lancio di oggetti pericolosi e violenza privata.

In particolare nel corso del corteo, a cui avevano partecipato alcune centinaia di manifestanti - in molti arrivati da fuori Genova - erano state imbrattate le sedi di Leonardo e di Hitachi e danneggiate le vetrine di una banca. Il furgone di un autotrasportatore che aveva tentato di forzare il blocco era stato preso a calci e pugni e l'autista strattonato.



