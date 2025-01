Pieraccioni a Conti 'ti dimentichi chi ti portava il doposole'

"No, No. Va bene, va bene. Ho visto il presentatore nerino lì (Carlo Conti ndr). La prima sera chiamo gli amici, chiamo gli amici. Va bene, chiama gli amici.

Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti". Lo dice Leonardo Pieraccioni in un video su instagram in cui ironizza sulla decisione di Carlo Conti di essere affiancato nella prima serata del Festival di Sanremo da Antonella Clerici e Carlo Conti. Si era infatti parlato a lungo, nelle indiscrezioni, della presenza di Pieraccioni e Panariello nella prima serata.

"Va bene. Però quando non avevi il doposole a 22 anni te lo portammo io e Giorgino (Giorgio Panariello ndr) il doposole. E ora gira la ruota, gira la ruota, vai" afferma Pieraccioni.

Tantissimi i commenti al video postato dal regista e attore toscano, tra i primi proprio quello di Carlo Conti che replica: "o che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni?' frase corredata da decine di emoticon che ridono



