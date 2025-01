Giorno Memoria, Balleari 'antisemitismo tornato alla ribalta'

"Ricordare è il modo per restituire quello che è stato sottratto dalla barbarie nazista. Le Leggi Razziali sono state il punto più basso raggiunto dal nostro Paese". Così il presidente del consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari (FdI), ha parlato a margine della seduta straordinaria convocata in occasione del Giorno della Memoria e che ha visto la relazione in aula la relazione di Chiara Dogliotti, ricercatrice dell'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (Ilsrec), oltre alla premiazione degli studenti di scuola media superiore vincitori della 17ª edizione del concorso regionale "27 gennaio: Giorno della Memoria".

"Dobbiamo mantenere la barra dritta sull'antisemitismo che, invece, sembra tornato alla ribalta - ha aggiunto Balleari - la parola 'antisemitismo' non deve esistere, l'attacco di Hamas dello scorso anno è stato significativo. Non posso esimermi dall'osservare, con estremo rammarico, che i sentimenti di odio, tra cui l'antisemitismo, ancora oggi serpeggino tra frange di fanatici, che si sentono legittimati a divulgare, con le espressioni, ma, ancor peggio, con le manifestazioni di violenza, talvolta bruciando simboli religiosi bandiere che rappresentano un intero popolo, quegli stessi impulsi che portarono ad istituire un progetto di sterminio, una 'soluzione finale', come venne a suo tempo definita dai gerarchi che la idearono e la organizzarono. Stiamo assistendo a una escalation di violenza e antisemitismo alla quale bisogna mettere un freno".

"Penso che siano strumentalizzazioni - ha concluso Balleari rispondendo in merito ad alcuni episodi di riferimenti al fascismo che hanno interessato Fratelli d'Italia - per bocca del nostro segretario e presidente del Consiglio è arrivata la condanna delle leggi razziali e non ci sono dubbi in tal senso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA