Calcio: Samp, ultime 10 gare da serie C diretta

I numeri non dicono mai bugie e le ultime dieci partite della Sampdoria raccontano di un trend da serie C diretta con appena sei punti, al pari del SudTirol, conquistati con altrettanti pareggi. Cresce la paura per la Samp che mai la scorsa estate si sarebbe immaginata di trovarsi a metà gennaio nelle zone bassissime della classifica: esattamente al terzultimo posto con 21 punti con appena tre lunghezze di vantaggio sul Cosenza fanalino di coda. Adesso c'è la trasferta di Mantova: fu proprio il match di andata, lo scorso 27 ottobre, a segnare l'ultima vittoria in campionato. E da lì è iniziata una striscia negativa con 12 partite senza nemmeno un successo.

E adesso c'è da ripartire affidandosi al neo arrivato Niang che ha debuttato col Cesena e ora diventerà centrale nel progetto di rilancio della Sampdoria considerato che i blucerchiati dovranno rinunciare per almeno tre mesi all'attaccante Gennaro Tutino che proprio si è infortunato venerdì sera col Cesena. Ed è perfettamente riuscito l'intervento chirugico di riduzione della frattura del malleolo mediale della tibia sinistra al quale è stato sottoposto il calciatore. L'attaccante, operato nel pomeriggio presso una casa di cura privata di Pisa dall'equipe della professoressa Giulia Favilli, inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione del caso.



