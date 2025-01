Calcio: Genoa; dall'Aalborg ecco il difensore Otoa

Visite mediche per Sebastian Otoa, difensore centrale danese di 198 cm di altezza, nuovo rinforzo del Genoa e di fatto primo acquisto dell'era Sucu. Otoa, classe 2004, arriva dall'Aalborg e in questa prima parte di stagione ha già giocato dieci gare con un gol nel massimo campionato danese.

Vanta anche una presenza nella nazionale Under 21 del suo paese.

Intanto in vista dell'anticipo di venerdì a Roma contro i giallorossi il tecnico Vieira ha confermato che Ekuban, Vitinha e Norton-Cuffy non saranno disponibili così come i lungodegenti Malinovskyi e Ahanor. In dubbio Messias che si allena dalla scorsa settimana con il gruppo e contro il Parma era stato convocato ma è rimasto in panchina. Il tecnico ha spiegato che assieme allo staff medico valuteranno se portarlo anche a Roma o se aspettare la gara successiva del 27 gennaio contro il Monza.





