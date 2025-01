Pnrr, 5 milioni di lavori alla foce del torrente Argentina

Via libera di Regione Liguria al progetto esecutivo per la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina, a valle del ponte dell'Aurelia nei Comuni di Riva Ligure e Taggia in provincia d'Imperia con riferimento alla demolizione e ricostruzione del ponte della pista ciclabile. L'intervento è finanziato da Regione Liguria attraverso 5 milioni di fondi del Pnrr per ridurre il rischio idrogeologico.

"Nelle prossime settimane partiranno i lavori per la demolizione dell'ex ponte ferroviario alla foce del torrente Argentina, oggi attraversato dalla pista ciclabile - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone -. Al suo posto verrà realizzato un nuovo ponte in struttura metallica a campata unica finanziato da Regione attraverso le risorse del Pnrr. Si tratta di un'opera indispensabile per garantire la sicurezza delle aree circostanti in caso di piena del torrente, eliminando gli attuali piloni che costituiscono una criticità per il deflusso dell'acqua".



