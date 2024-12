Piaggio Aero, Mimit autorizza cessione a turca Baykar

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation - le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace - a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca Baykar MakinaSanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, azienda leader nello sviluppo e produzione di sistemi uav (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate. "Garantito il rilancio dell'azienda, con una visione industriale chiara e ambiziosa - ha detto il ministro Adolfo Urso -. Dopo sei anni di attesa ridiamo un futuro a Piaggio Aerospace, un asset strategico per il nostro Paese, con una prospettiva produttiva di lungo periodo, salvaguardando complessi aziendali e forza lavoro".



