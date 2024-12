Aurelia Bis Savona, Filca Cisl, lo sciopero continua

"Questa mattina si è svolta l'assemblea dei lavoratori dell'Aurelia Bis di Savona, la decisione è stata quella di proseguire lo sciopero fino a quando ICI non pagherà gli arretrati alla Cassa Edile, circa 80mila euro, e salderà ai lavoratori le indennità per il pranzo che non sono più arrivate. Siamo arrivati al punto che in occasione della cerimonia di Santa Barbara i lavoratori sono stati costretti ad autofinanziarsi perché l'azienda ha detto che non aveva soldi mentre in tutta Italia sono le imprese a pagare la festa molto sentita da tutti i minatori". Lo denuncia in una nota Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

"Nell'incontro in Prefettura l'azienda aveva promesso di mettersi in regola entro il 15 dicembre, al momento nulla è stato fatto ed è per questa ragione che abbiamo chiesto un incontro all'assessore regionale Giampedrone che sappiamo essersi già attivato per trovare una soluzione. Sono anni ormai che parliamo di Aurelia Bis a Savona e adesso ci troviamo all'80% dell'opera completata ma senza la certezza che possa essere finalmente conclusa. Adesso vediamo se ICI si metterà in regola: senza il saldo di quegli arretrati i lavoratori non potranno percepire la gratifica natalizia, cioè la tredicesima, dalla Cassa Edile", continua Tafaria.



