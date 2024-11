Aeroporto Genova, approvato l'aumento di capitale

Approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova l'aumento di capitale di euro 2.938.657 già preannunciato in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2023. Durante l'assemblea, i soci (Autorità di Sistema Portuale di Genova e Camera di Commercio di Genova) hanno ribadito la soddisfazione per il lavoro svolto dal consiglio guidato da Enrico Musso e evidenziato che l'operazione sul capitale fa parte del percorso volto a costruire, mediante una procedura ad evidenza pubblica di ricerca sul mercato di un partner industriale, un progetto strategico ed imprenditoriale che porti allo sviluppo Aeroporto di Genova e a competere per una nuova concessione aeroportuale.

"Siamo molto soddisfatti per aver concluso il processo di approvazione del Bilancio 2023 e conseguente aumento di Capitale - commenta Musso, presidente dell'Aeroporto di Genova. Aeroporto di Genova S.p.A. vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l'apertura ad inizio 2025 dell'ampliamento dell'aerostazione passeggeri. Tutto questo ci consente di dedicarci con il massimo impegno, come da commitment dei Soci, al processo di ricerca di un partner industriale strategico per il futuro del nostro Aeroporto



