Liguria: ultime ore di attesa per Bucci e Orlando

Sono ore di attesa per i candidati del centrodestra e del campo progressista alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci e Andrea Orlando, a poche ore dalla chiusura dei seggi delle elezioni regionali prevista alle 15.

Entrambe le coalizioni hanno allestito due point nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dello scrutinio dei voti.

Bucci seguirà lo scrutinio a Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio. Orlando lo seguirà alla Spezia dalla sua casa per poi recarsi a Genova presso il point allestito dal suo comitato elettorale presso la sala Superba del Mog-Mercato Orientale di Genova.



