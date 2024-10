Premio Paganini, torna a Londra il celebre 'Cannone'

In occasione del 70/o anniversario del Premio Paganini questa sera, nella prestigiosa Guildhall di Londra, il vincitore della scorsa edizione Simon Zhu si esibirà con il Cannone in uno speciale concerto a fianco della London Symphony Orchestra diretta da sir Anthony Pappano. Il prezioso strumento, costruito dal liutaio cremonese Giuseppe Guarneri detto "del Gesù" nel 1743 e appartenuto a Niccolò Paganini, torna nella capitale inglese per la seconda volta a distanza di quasi 20 anni, dopo che le recenti indagini diagnostiche promosse dal presidente del Premio Giovanni Panebianco ed eseguite presso l'European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble hanno consentito di accertarne positivamente lo stato di salute. In omaggio alla città di Genova, i musicisti della London Symphony orchestra vestiranno eccezionalmente in jeans, l'iconico tessuto inventato nel XVI secolo, chiamato Blue de Genes per il tipico colore, celebre nel mondo.

Un incontro straordinario, dunque, quello tra la London Symphony Orchestra e il Premio Paganini, culmine delle iniziative messe in campo nell'ambito delle attività che, nel novembre scorso, hanno visto Genova essere ospite alla parata svolta in occasione della cerimonia di investitura del lord mayor della City, Michael Mainelli. Tra queste, l'applaudita esibizione, presso l'Ambasciata d'Italia, della violinista Hawijch Elders, IV classificata al Concorso Paganini 2023.

Dopo quelli al Louvre di Parigi e al Prado di Madrid, l'evento londinese conferma la portata del rilancio del "Paganini", l'eccezionalità del percorso di internazionalizzazione in atto e le incisive capacità messe in campo per la diffusione della cultura musicale e la promozione dell'arte del violino, dei giovani talenti e dell'immagine di Genova nel mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA