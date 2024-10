Scontro tra tir in A26, tratto autostrada chiuso

Grave incidente ieri sera in A26, nel tratto con il bivio con l'A10. Due tir si sono scontrati e sono andati a fuoco. Il tratto è stato chiuso. Alle 4 di stamani è stata riaperta solo una corsia in direzione sud. I tre conducenti sono rimasti feriti in modo lieve.

Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade. Secondo una prima ricostruzione uno dei tir che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco dopo avere scontrato un altro mezzo pesante.

Alle 7:30 era ancora temporaneamente chiuso lo stesso tratto in direzione di Gravellona Toce per consentire al personale di Autostrade per l'Italia e a tutti i mezzi di soccorso di ultimare le necessarie attività di rimozione dei mezzi incidentati, pulizia del manto stradale e ripristino di alcuni elementi della barriera spartitraffico danneggiati a seguito dell'evento. Attualmente il traffico diretto verso Genova transita dunque su una corsia.



