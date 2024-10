Ex Ilva, Urso 'Metinvest potrà ancora aggiungersi'

"La procedura prevede che le manifestazioni di interesse per l'ex Ilva fossero consegnate entro il 20 settembre ma prevede anche che in questa seconda fase - in cui ciascuno di coloro che ambisce a questo asset produttivo dovrà concretizzare l'interesse con il piano economico, finanziario, economico, produttivo, sociale, ambientale - si possa aggiungere anche chi non si è presentato nella prima fase, da solo o in cordata con qualcuno che si è già presentato. E questa possibilità è sempre aperta, sino ovviamente alla presentazione, entro fine novembre della manifestazione di interesse a questo punto vincolante". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a Genova per l'inaugurazione della Casa del Made in Italy, rispondendo ad una domanda sul possibile interesse del gruppo siderurgico ucraino Metinvest all'acquisizione dell'ex Ilva. "Lo stesso amministratore delegato di Metinvest in un recente intervista ha detto che potrebbe riconsiderare questa opportunità in questa seconda fase" ha aggiunto. "Con loro abbiamo contatti praticamente quotidiani - ha detto - perché con loro stiamo anche programmando il rilancio dell'altro grande polo siderurgico del paese, quello di Piombino".



