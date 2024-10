Operaio morto a Genova, a breve i primi indagati

Arriveranno nelle prossime ore i primi indagati per la morte di Marco Ricci, l'operaio romano di 39 anni precipitato giovedì da oltre 10 metri nel cantiere della ludoteca del Parco del Ponte, vicino al viadotto San Giorgio a Genova. Si tratta di un atto dovuto per consentire agli indagati di partecipare, con propri consulenti, all'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dal pubblico ministero Giuseppe Longo.

Gli ispettori della Asl3 hanno rilevato una serie di violazioni nel cantiere: il varco da cui è precipitato Ricci non era protetto da parapetti e griglie e, inoltre, l'asse che doveva coprire il vano ascensore non era nemmeno fissato. Ricci, quel giorno, stava trasportando insieme a un collega una griglia di metallo camminando all'indietro. Quando ha messo il piede sulla trave questa si è spostata facendolo cadere nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è morto dopo 24 ore nonostante tutti gli sforzi del personale medico del 118 prima e dell'ospedale San Martino poi.



