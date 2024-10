Spezia riapre il CAMeC, arte in dialogo da Avanguardie a Haring

Un viaggio nel mondo dell'arte dal periodo delle Avanguardie fino agli ultimi decenni del Novecento, con lavori di Fontana, Munari, Keith Haring, Matta Clark, Baj, le fotografie di Man Raj e del Bauhaus. Sarà possibile farlo da domani alla Spezia grazie alla riapertura al pubblico del Centro d'Arte Moderna e Contemporanea (CAMeC) dopo un restauro durato otto mesi.

La rivisitazione, che ha riguardato gli spazi e l'esposizione permanente, è frutto della sinergia tra il Comune della Spezia e la Fondazione Carispezia. A firmare il riallestimento il professor Gerhard Wolf, direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max Planck Institut e membro dell'Accademia delle scienze e delle lettere di Berlin-Brandenburg.

"Alla Spezia ero stato solo di passaggio fino a pochi mesi fa - spiega Wolf - e siamo partiti dal capire la città, la cosa straordinaria che abbiamo trovato al CAMeC è la compresenza del tocco dei collezionisti, molto frequente negli Stati Uniti e poco in Italia, e della cultura locale legata a un'ipotesi di arte contemporanea". Il patrimonio del museo di piazza Battisti è infatti frutto della donazione delle famiglie Cozzani e Battolini, a cui si aggiunge il fondo del Premio di pittura del Golfo, fondato nel 1933 in ambiente futurista.

"Abbiamo evitato la classica divisione per classificazione storica - continua Wolf - preferendo il dialogo tra le opere.

Volevamo creare un ritmo di luce affinché il visitatore potesse anche divertirsi". "Il museo si aprirà alle città e a tutte le generazioni - sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini - con l'accessibility room dedicata alle persone con disabilità visiva, uditiva e cognitiva". Il rilancio del Premio del Golfo è anche uno dei progetti legati alla candidatura della Spezia a capitale della cultura 2027.

"La città ha sempre avuto una tradizione culturale legata all'arte contemporanea - dice Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia -, che si è forse assopita negli anni e che infine è rinata trent'anni fa con le donazioni che hanno portato all'apertura del Museo Lia e poi del CAMeC. La Fondazione Carispezia ci ha creduto ed è pronto a impegnarsi anche in sviluppi futuri".



