Il Carlo Felice di Genova in tournée a New York

Il Carlo Felice va in tournée e torna a New York a un anno di distanza circa dalla prima traversata transoceanica. L'8 e il 9 prossimo St.Patrick's Old Cathedral ospiterà due concerti del teatro genovese diretti da Donato Renzetti. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina dal sovrintendente Claudio Orazi, dal direttore artistico Pierangelo Conte e dallo stesso Renzetti. Con loro, in rappresentanza del Comune, Barbara Grosso che ricordando l'imminente viaggio del 'Cannone' di Paganini a Londra ha sottolineato l'importanza di queste operazioni tese a far conoscere sempre più nel mondo i valori culturali di Genova.

"A Bridge of music", questo il titolo dell'operazione americana, è un progetto culturale ideato da Orazi quando era sovrintendente a Cagliari e si incentra sulla figura di Lorenzo Da Ponte, avventuriero, letterato di fama, celebre soprattutto per la sua collaborazione con Mozart per la cosiddetta trilogia italiana (Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte). Da Ponte nel 1805 si stabilì a New York dove morì nel 1838. Fu il primo docente di letteratura italiana della locale università e si battè per la conoscenza dell'opera italiana. Nel 1825 debuttò a New York "Il barbiere di Siviglia" di Rossini, nello stesso anno, Da Ponte fece rappresentare "Don Giovanni" e nel 1830 "L'ape musicale", un "pasticcio teatrale" su un suo testo originale costruito su musiche di Mozart, Cimarosa e altri.

A Da Ponte, dunque sarà dedicato il programma del concerto che l'Orchestra del Carlo Felice proporrà appunto a New York.

Il pubblico potrà ascoltare nella prima parte le tre Ouverture tratte dalla trilogia italiana, mentre la seconda sarà consacrata a Paganini che l'oceano sognò invano di attraversare nel 1834 quando si proponeva di raggiungere la giovanissima cantante Charlotte Watson di cui si era innamorato a Londra.

Sarà Giuseppe Gibboni a interpretare il celebre Concerto n.1 per violino e orchestra M.S. 21.



