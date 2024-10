Liguria: D'Angelo (Pd), Bucci ha fatto tanti debiti

"Ormai non passa giorno senza che Marco Bucci non racconti una bugia ai genovesi e ai liguri, rappresentando una realtà inesistente per vantare risultati non ottenuti e la sua mala amministrazione. La bugia del giorno è che Bucci, da sindaco, non abbia fatto debiti e abbia colmato debiti delle giunte precedenti.

I numeri, innanzitutto, dicono la verità: tra il 2013 e il 2017 con la Giunta Doria l'indebitamento del Comune di Genova è diminuito di 95,6 milioni. Passando da 1,241 a 1,145 miliardi, proseguendo nella decisa azione di risanamento avviata da Marta Vincenzi e dagli assessori Francesca Balzani e Franco Miceli.

Questo trend con la Giunta Bucci è decisamente rallentato, nonostante il Comune abbia vessato i genovesi triplicando le multe da codice della strada". Lo denuncia in una nota Simone D'Angelo, Segretario Metropolitano PD Genova.

"Non va meglio nelle partecipate: Amiu sta in piedi solo ed esclusivamente imponendo ai genovesi e ai Comuni della Città Metropolitana continui aumenti tariffari che coprono solo inefficienze e un servizio che peggiora e l'unico vero record di questa Giunta: la Tari più alta d'Italia".

"Il bilancio di Amt, poi, è in equilibrio perché il Comune non ha pagato quanto dovuto a Trenitalia per l'integrazione tariffaria: soldi che sono dovuti, come ha confermato quest'anno l'Università di Genova su richiesta proprio del Comune.

Insomma: mentre i genovesi pagano sempre di più, il Comune sospende il pagamento dei propri debiti o li scarica su altri, cittadini e piccoli comuni.

Inoltre la continua rinegoziazione dei mutui scarica sul futuro la sciagurata gestione di questi anni" dice ancora D'Angelo.

"Per questo sembra quantomeno fantasioso che Marco Bucci prometta di ridurre il debito della sanità ligure, dimenticando peraltro di prendere atto che questo debito è stato accumulato dalla stessa coalizione regionale di centrodestra che lo sostiene oggi. A meno che il risanamento a cui pensa Bucci non significhi ulteriori tagli ai servizi e una spinta alla privatizzazione della sanità.

Siamo certi che i genovesi e i liguri abbiano però bisogno di altre politiche".



