Porti: Montaresi commissario degli scali della Spezia e Carrara

Il Ministero delle Infrastrutture ha nominato nuovo commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi, attuale segretaria generale dello stesso ente pubblico. Lo annuncia il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a pochi giorni dalle dimissioni dall'incarico di Mario Sommariva.

"Auguro di buon lavoro a Montaresi, La Spezia e Carrara sono porti in crescita, con solidi progetti per il futuro, frutto della capacità di dialogo con le istituzioni, gli operatori economici e le comunità locali - sottolinea Rixi -. Con la nomina a commissario del segretario generale Montaresi garantiamo la continuità con la precedente presidenza, in attesa della nomina del nuovo vertice della Adsp. Al contempo auguro di buon lavoro a Sommariva per il suo nuovo incarico all'interno di uno dei principali gruppi internazionali di logistica".



