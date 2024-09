Bucci, derby Genova sia una festa non un problema

"Vogliamo che sia un derby bello, per questo il mio appello va ovviamente a tutti, in particolare a chi magari vuole approfittarne per fare cose che non sono corrette. Ecco il mio appello è: per favore non facciamolo. Non facciamolo perché il derby è una festa. La città vuole che ci siano comportamenti giusti, si vuole poter andare allo stadio anche con i bambini e anche con tutte le famiglie. Si vuole che lo stadio sia una festa". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a due giorni dalla gara di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria. Negli ultimi giorni la tensione tra gruppi ultrà delle due tifoserie è salita e così oggi il sindaco ha invitato a Palazzo Tursi sede del Comune i due tecnici Alberto Gilardino e Andrea Sottil che si sono uniti all'appello del primo cittadino genovese.

"Ho avuto la fortuna di giocarlo e ora di allenarlo -ha spiegato il tecnico del Genoa - e il mio primo pensiero va al tragitto con il pullman quando si raggiunge lo stadio. In quell'occasione vedo sempre famiglie avvicinarsi allo stadio con colori diversi. Il derby di Genova è qualcosa di unico. In campo ci sarà sano agonismo e sana rivalità ma sugli spalti deve essere uno spettacolo per le famiglie".

Sulla stessa linea il tecnico blucerchiato Sottil: "Per me sarà il primo derby - ha spiegato - e lo affronterò con grande orgoglio assieme ai miei ragazzi. Noi siamo gli attori principali dentro il campo e dobbiamo offrire una partita e uno spettacolo ad alto livello. Da allenatore dobbiamo essere noi i primi a dare l'esempio in panchina perché ci saranno tante famiglie e tanti bambini che ci osserveranno".

In occasione dell'incontro, avvenuto nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, è stato annunciato che le maglie che i giocatori indosseranno saranno poi vendute per beneficenza e il ricavato verrà devoluto all'ospedale pediatrico Gaslini.



