Calcio: Spezia vicino a vittoria a Cremona, 1-1 vale primo posto

Lo Spezia torna dalla trasferta di Cremona con un punto che vale il primo posto parziale, l'imbattibilità dopo cinque giornate, e qualche rimpianto per come poteva andare. Finisce 1-1 allo Zini grazie alla reti di Collocolo (33') e Hristov (65') dopo una partita che ha visto la squadra di D'Angelo uscire alla distanza e andare vicinissima alla vittoria finale. Primo tempo di marca cremonese con la squadra di Stroppa che, forte del possesso palla, mantiene il pallino del gioco e trova con Collocolo lo spazio per battere il debuttante Gori dalla distanza. La maggiore concretezza del gioco verticale dei bianchi obbliga però il portiere Fulignati a tre parate straordinarie. Nel primo tempo su Soleri (36') e poi nella ripresa su Cassata (54') e Vignali (93'). In mezzo un rigore prima assegnato e poi tolto allo Spezia dall'arbitro Perenzoni a seguito di on filed review per un tocco in uscita di Fuligati su Di Serio e il pareggio di Hristov, dopo il solito assist su punizione di Salvatore Esposito con deviazione della difesa. All'ultimo minuto degli otto di recupero, Colak ha l'occasione per completare la rimonta tutto solo al centro dell'area ma il suo colpo di testa finisce fuori di un soffio.

Spezia che sale a 9 punti e può preparare il derby con la Carrarese della prossima settimana.



