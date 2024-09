Bracco (Pd), "Toti sconti pena negli ospedali liguri"

"Chiedo che le mille e cinquecento ore di servizi socialmente utili siano svolte nei pronto soccorso e ospedali delle provincia di Imperia e Savona. In particolare, di Albenga, chiuso da lui; di Bordighera privatizzato e in condizioni vergognose e di Pietra Ligure. E chiedo pure che venga assegnato come barelliere, perché tocchi con mano la sofferenza degli anziani e degli ultimi". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco di Imperia Ivan Bracco, che interviene sulla proposta di patteggiamento dell'ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, che potrà scontare la pena tramite servizi socialmente utili.

"Forse solo così - aggiunge Bracco - e non ne sono certo, capirà la vera colpa che si porterà sulla coscienza. Spero, che lo vadano a trovare, mentre svolge questo tipo di servizio, i suoi sodali politici che lo hanno osannato per capire cosa vuol dire distruggere scientemente la sanità e colpire i cittadini".

E conclude: "Voglio vedere, se terminate le mille e cinquecento ore sarà sorridente e spavaldo come nei bagni di folla passati".





