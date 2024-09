Liguria: Rixi, un 'civico' dimostra siamo a servizio territorio

"Continuo a ritenere che in questa fase di transizione un candidato civico sul centrodestra dimostri come il centrodestra sia a disposizione del territorio" e che "non vuole mantenere il potere chissà per quale fine ma per fare cose utili che fino a oggi non si sono riuscite a fare". Lo ha detto il viceministro Edoardo Rixi oggi a margine della conferenza stampa di presentazione del prossimo Salone Nautico di Genova.

"E' sempre stato il metodo con cui quando eravamo prima forza in Liguria come Lega abbiamo fatto le scelte - ha ricordato Rixi - il sindaco di Genova non è stato scelto perché era tesserato della Lega ma perché è un uomo del fare" così come "il sindaco della Spezia". Secondo Rixi "la scelta dev'essere essere fatta così. Non dico che farò una battaglia ideologica contro il centrosinistra, ma dico che sui problemi ho bisogno di soluzioni. Sto cercando in tutti i modi di far capire che questa regione ha bisogno di continuità a livello istituzionale all'interno di una coalizione che è aperta, ma le scelte devono essere condivise".



