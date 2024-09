Calcio, Gilardino : "Genoa bene fino a gol Verona''

C'è rimpianto nelle parole di Alberto Gilardino dopo la sconfitta del suo Genoa al Ferraris contro il Verona : "Io vi riporto quello che ho appena detto ai ragazzi poco fa: credo che sino allo svantaggio abbaiamo fatto un'ottima gara sotto ogni punto di vista. Ad inizio secondo tempo ci è mancato qualcosa, dopo il gol abbiamo pensato singolarmente e non più come squadra, indipendentemente dall'episodio del rigore. E questo approccio ci ha penalizzato.

Abbiamo fatto un ottimo primo tempo creando occasioni per far gol. Dobbiamo concretizzare e prendersi la responsabilità cercando di andare nell'uno contro uno come ha fatto Messias".

Poi entra nel dettaglio analizzando alcuni aspetti positivi di questi novanta minuti conclusi con una sconfitta: "Mi è piaciuto sicuramente l'atteggiamento fino al gol che è è stato positivo.

Ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della finalizzazione le occasioni che andiamo a creare perché in Serie A qualsiasi squadra ti può far male e così ha fatto il Verona che ha meritato di vincere. Adesso portiamo a casa questa sconfitta con molta amarezza e tanti rimpianti ma le partite durano 96 minuti.

Le squadre quest'anno, quelle che vengono definite 'medio-piccole' si sono rinforzare tutte. E' un dato di fatto e sarà dura vincere contro chiunque sia in casa che fuori".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA