Calcio: lo Spezia avrà una prima squadra femminile

Lo Spezia avrà una prima squadra di calcio femminile a partire dalla stagione 2024/25. L'annuncio è stato dato dallo stesso club oggi, specificando che la squadra sarà iscritta al campionato di Eccellenza Ligure e che lo stadio di casa sarà il centro sportivo "Bruno Ferdeghini", dove già si allenano e giocano le giovanili maschili compresa la Primavera.

"Il movimento del calcio femminile è in continua crescita e anche lo Spezia Calcio intende far la propria parte, portando il nostro marchio anche nel mondo delle prime squadre femminili - le parole dell'ad aquilotto Andrea Gazzoli -.Doveroso ringraziare la famiglia Platek e Immobiliare Massari per aver reso possibile tutto questo". Il settore femminile dello Spezia è attivo dal 2015. "Arrivati al decimo anno del nostro lavoro nel calcio femminile, siamo entusiasti di poter finalmente compiere l'ultimo passo del percorso intrapreso dando vita alla prima squadra - le parole del responsabile del settore giovanile Giuseppe Vecchio -. Sarà un punto di riferimento per tutte quelle ragazze che iniziano ad indossare la maglia bianca fin da piccole e che sognano di difenderla sul campo anche da grandi".

Allenatore sarà Jacopo Foschi, già alla guida della formazione Under 17.



