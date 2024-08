Risse e aggressioni durante la notte a Genova e Sestri Ponente

Aggressioni e risse durante la notte a Genova e Sestri Ponente. L'aggressione più grave si è verificata nel piazzale della metro a Principe dive, durante una rissa tra cittadini stranieri, un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un coccio di bottiglia. L'aggressore è scappato. Sul posto carabinieri e ambulanza. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Contemporaneamente un'altra aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti a Sestri Ponente. Qui un uomo di 30 anni è stato colpito al cranio durante una zuffa in strada. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Galliera.

Verso mezzanotte un'altra aggressione per strada, questa volta in Valpolcevera dove una donna di 35 anni è stata picchiata. La vittima è stata portata al pronto soccorso del Villa Scassi.



