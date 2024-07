Genoa: per la porta scatto Gollini, accordo a un passo

Dopo l'addio di Josep Martinez passato all'Inter sembra ormai in dirittura d'arrivo la scelta del nuovo portiere del Genoa. La porta della squadra di Gilardino sarà affidata a Pierluigi Gollini che dopo essere stato sondato nelle scorse settimane sembrava diretto al Monza.

Ma l'accordo dei lombardi con Navas ha permesso al Grifone di trovare un accordo con il portiere di proprietà dell'Atalanta che vanta uno scudetto con il Napoli. Non si è dunque concretizzata l'ipotesi De Gea, il portiere svincolato del Manchester United che aveva trattato con il Grifone.

Un ingaggio troppo elevato e alcuni dubbi per il lungo stop, De Gea è fermo da un anno, hanno fatto sì che i dirigenti genoani propendessero per un giocatore pronto.

Gollini è atteso in città nelle prossime ore e domani, salvo sorprese, dovrebbe già svolgere le visite mediche per poi firmare il contratto. L'estremo difensore arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Genoa.

Rossoblù che intanto ieri hanno ripreso la preparazione a Genova dopo i due giorni di festa seguiti alla fine del ritiro di Moena. Al gruppo si è unito anche Vasquez che ha concluso le vacanze post Coppa America.

Giovedì amichevole a Brescia contro i padroni di casa, domenica invece trasferta in Francia contro il Monaco. Il 9 l'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana al Ferraris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA