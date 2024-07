Festival Nervi, torna lo Youth America Grand Prix

In occasione del suo 25/o anniversario, dopo il successo riscosso nelle tre passate edizioni, lo Youth America Grand Prix torna ai Parchi di Nervi con la quarta edizione di un format che unisce l'alta formazione alla dimensione della performance artistica dal vivo. Domenica prossima (ore 21,15) il "Nervi Music Ballet Festival" si chiuderà con il gala dal titolo "Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow": ballerini solisti e primi ballerini dei maggiori corpi di ballo di tutto il mondo si esibiranno a fianco delle stelle di domani, giovani talenti selezionati da tutto il mondo.

Fra le star ospiti si annoverano Maria Khoreva dal Balletto Mariinskij, Chloe Misseldine dall'American Ballet Theatre, danzatori dal New York City Ballet e dal Joffrey Ballet. Lo Youth America Grand Prix è il più grande concorso e network dedicato al balletto a livello mondiale, realizzato in collaborazione con autorevoli scuole e compagnie, come L'École de danse de l'Opéra de Paris, il Corpo di Ballo del Teatro Mariinsky, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, l'American Ballet Theatre e il San Francisco Ballet.

Ogni anno gli organizzatori girano i vari Paesi alla ricerca di talenti che vengono invitati a New York con una borsa di studio per uno spettacolo finale al David H. Koch Theater al Lincoln Center. Lo spettacolo di Nervi propone una selezione dei migliori talenti affiancati a stelle ormai consolidate nel firmamento internazionale.



