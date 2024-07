Picchia e rapina la convivente, arrestato 27enne

Picchia la convivente nel corso di una lite scoppiata durante la notte nella loro casa e la rapina sottraendole una collanina d'oro che portava addosso nonché 2.100 euro di risparmi. È l'episodio che ha portato all'arresto da parte della polizia di un 27enne nel quartiere di Genova Sampierdarena dopo una chiamata al numero di emergenza unico 112.

Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno trovato l'appartamento a soqquadro con la donna che presentava segni evidenti di percosse. Una volta separati la ragazza ha riferito che il convivente al culmine di una lite l'aveva picchiata derubandola.

Dopo aver accertato che la giovane fosse trasportata in ospedale per ricevere adeguate cure mediche, i poliziotti hanno sottoposto a controllo il 27enne trovandolo in possesso del monile rubato e della somma prelevata indebitamente poi riconsegnata alla legittima proprietaria.



