Bucci, 'il depuratore di Chiavari sarà in Colmata'

Il tunnel con la Fontanabuona e il depuratore di Chiavari, due infrastrutture più importanti, attese e quindi discusse nel Tigullio in corso di progettazione.

Il forum "Liguria 2030" dà l'occasione al sindaco di Genova e della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci di fare il punto e chiarire alcuni aspetti: "Il progetto del depuratore di Chiavari si farà in Colmata, lo spostamento non è neanche da prendere in considerazione". Una scelta, quella della Colmata, che in città fa discutere e che ha fatto nascere anche un Comitato contrario. "I soldi ci sono, il progetto c'è, Città Metropolitana marca stretto Iren, prossimo step approvazione progetto definitivo".

Bucci è netto anche su un altro progetto infrastrutturale strategico per il Tigullio e cioè il tunnel con la Fontanabuona - che una buona parte di cittadini di Rapallo (anche qui è nato un Comitato contro) vorrebbe uscisse a Chiavari - il cui iter prosegue: "Abbiamo fatto il punto con Aspi, la Commissione Ambiente ha detto che il progetto va bene, aspettiamo le valutazioni degli altri soggetti. Le modifiche - ha chiuso Bucci -? Si possono sempre fare, importante che che non vadano a distogliere quello che è l'obiettivo finale".



