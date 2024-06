Regione, un Patto per sostenere pmi e occupazione

Sostenere l'occupazione, le piccole e medie imprese e l'entroterra ligure: è quanto si prefigge il "Patto del lavoro nel Commercio e nell'Artigianato", approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Augusto Sartori, siglato con gli assessori allo sviluppo economico Alessio Piana e ai programmi comunitari Marco Scajola.

Finanziato con 5 milioni da fondi Fse, il patto per il lavoro prosegue le iniziative volute da Regione Liguria per sostenere l'occupazione e in particolare si muove sulla scia del "patto per il turismo" giunto alla sua settimana edizione. Questo nuovo accordo mira a promuovere l'occupazione nei settori del commercio e dell'artigianato, sostenendo in particolare le piccole e medie imprese che sono il cuore pulsante del tessuto economico regionale.

"Concretizziamo con soddisfazione un impegno preso qualche mese fa con le associazioni di categoria - ha detto il governatore ad interim Alessandro Piana - Dopo il patto per il lavoro nel turismo, il primo firmato in Italia e di cui siamo stati i precursori a livello nazionale, oggi firmiamo un altro accordo sul commercio e sull'artigianato, un patto che attraverso la garanzia al credito, le risorse a fondo perduto e sostegno alle assunzioni per sostenere il settore delle piccole botteghe e dei piccoli proprietari darà un sostegno importante a questi settori. Categorie che sono il cuore pulsante delle nostre città ma soprattutto del nostro entroterra e che vanno aiutate in ogni modo".

"Il Patto è una novità assoluta in Italia. La Liguria è la prima regione a metterlo in atto - ha detto Sartori. - Grazie alle risorse Fse oltre a offrire un supporto concreto alle imprese e ai lavoratori contribuiamo a creare posti di lavoro stabili e di qualità. Il focus è stato messo sulle aree interne della regione, le più fragili dove la presenza di un esercizio commerciale può funzionare come presidio per la zona in grado di innescare un circolo virtuoso positivo". Alla presentazione del patto sono intervenuti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti datoriali.



