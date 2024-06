Teatro della Tosse, un'estate piena di spettacoli

Prenderà il via sabato prossimo nel Forte San Giovanni di Finale Ligure la stagione estiva del Teatro della Tosse. Il cartellone, presentato oggi dallo staff direttivo del Teatro con il governatore ad interim Alessandro Piana, l'assessore Francesca Corso del Comune di Genova e Nicoletta Viziano in rappresentanza della Compagnia di San Paolo, prevede, fra giugno e settembre, due appuntamenti di inizio estate in regione (il "teatro fuori dal teatro" come è nella tradizione della Tosse), un nuovo grande spettacolo di produzione a Genova, diverse date di coproduzioni e produzioni in festival e teatri regionali e non e il consueto appuntamento d'agosto nel borgo di Apricale.L'appuntamento inaugurale sarà il ritorno di "Shakespeare by night", lo spettacolo di Emanuele Conte che, dopo le numerose repliche dell'anno scorso al parco di Villa Duchessa di Galliera e in diversi borghi e città tra Liguria e Piemonte, continua il suo viaggio anche in questa estate con un nuovo allestimento a Finale Ligure: fra il 14 e il 16 sono previsti tre spettacoli a sera con inizio alle 19 e un massimo di 100 spettatori a turno. Il 21 giugno a Varazze "Parata di Pinocchio" di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, uno spettacolo che invaderà le strade della cittadina e del quartiere S. Pietro con una originale rilettura del classico di Collodi. Ancora Emanuele Conte firmerà la regia della nuova produzione prevista dal 4 al 28 luglio al Parco di Villa Duchessa di Galliera di Voltri: si tratta di "Oniricon - sogni che camminano nel bosco". I testi sono dello stesso Conte, il cast comprende una dozzina di attori fra i quali Alessandro Bergallo (il sonnambulo), Enrico Campanati (Don Chisciotte), Francesco D'Agostino (Sancio Panza), Susanna Gozzetti (Penelope). Infine dal 7 al 17 agosto non poteva mancare Apricale, dove la Tosse metterà in scena "Orlando d'amore furioso", lo spettacolo di Emanuele Conte da Ariosto che dopo il successo a Genova la scorsa estate, torna a popolare, in un nuovo adattamento, vicoli e strade del borgo con le avventure di Orlando, Angelica, Rodomonte, Bradamante, l'Ippogrifo, dando vita a uno spazio teatrale senza tempo in cui si comporranno le loro storie per riscoprire la modernità di Ariosto: attori principali Raffaele Barca (Orlando), Alessandro Bergallo (Ippogrifo) Pietro Fabbri(Amorino) , Antonella Loliva (Bradamante), Sarah Pesca (Fior di Spina), Matteo Palazzo (Rodomonte), Alma Poli (Angelica).



