A Ventimiglia in azione i vigilanti ambientali contro chi sporca

Contro gli incivili che non raccolgono le deiezioni canine o gettano i rifiuti per strada il Comune di Ventimiglia mette in campo i 'vigilanti ambientali intemeli', una nuova figura per la tutela e il miglioramento del decoro urbano, che potrà elevare sanzioni fino a 300 euro.

I vigilanti avranno il compito di sorvegliare il territorio e intervenire, nel caso in cui un cittadino venisse sorpreso, ad esempio, a non raccogliere le deiezioni canine, oppure nei confronti di chi conferisce in maniera irregolare i rifiuti o getta i mozziconi delle sigarette per strada.

Otto in totale i vigilanti formati da Teknoservice, l'azienda appaltatrice del servizio comprensoriale di igiene urbana, per un contratto da 50mila euro annui. I vigilanti presteranno servizio tre ore tutti i giorni, anche domenica e festivi: due al mattino presto e uno alla sera tardi, ma gli orari potranno cambiare a seconda delle necessità.

"Una novità per il decoro urbano e il rispetto delle norme sui rifiuti e sull'igiene pubblica", commenta il sindaco Flavio Di Muro già balzato agli onori della cronaca per aver istituito un servizio di vigilanza al cimitero contro i migranti che utilizzavano il camposanto come punto di ristoro. "Mi accuseranno di aver creato l'ennesimo corpo di vigilantes - continua -. Siamo partiti dalle guardie armate al cimitero, abbiamo aumentato la presenza di forze dell'ordine, è arrivato l'esercito e abbiamo incrementato di un terzo il corpo della polizia locale. Utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per avere più occhi sul territorio". Il sindaco ricorda che l'amministrazione ha partecipato a un bando per la videosorveglianza, "un progetto da 600mila euro, che vedrà entro l'estate l'installazione di 85 telecamere". "Non è importante sanzionare per forza - interviene l'assessore comunale all'Igiene Urbana Milena Raco - prima spieghiamo, ma non sarà possibile essere recidivi". Dal secondo ammonimento scatterà la multa: 166,67 per le deiezioni canine o il mancato uso della bottiglietta, 300 euro per il conferimento fuori bidone dei rifiuti e altrettanti per chi getta i mozziconi di sigaretta a terra.



