I fan di Bruce Springsteen ora hanno la crociera a loro dedicata

I fan di Bruce Springsteen ora hanno una crociera musicale a lui dedicata, che salperà il 21 aprile 2025 da Genova e in cinque giorni toccherà Barcellona e Marsiglia.

l'associazione Noi&Springsteen e MSC Crociere hanno presentato ggi 'Born to Cruise' sulla MSC Fantasia, la nave dove si svolgerà il 'tour' dedicato al boss. Il programma, ancora il lavorazione, include "concerti, seminari, tavole rotonde, karaoke" ha spiegato Alberto Lanfranchi, fondatore di Noi&Springsteen. Ci sarà il contest fotografico Ciak. Noi & Springsteen e - ha aggiunto - un'edizione speciale di Cover Me, il contest musicale dedicato alle migliori reinterpretazioni di Springsteen". E' "un'idea pensata per far vivere in esclusiva momenti indimenticabili celebrando la musica" ha sintetizzato iMassimo Bertoldero, MICE Manager di MSC Crociere.



