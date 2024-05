Bucci, servono regole e modi per vivere tutti in sicurezza

"La sicurezza delle città e il disordine urbano" è il tema del primo convegno che ha aperto la settimana della legalità in corso a Genova. A Palazzo Tursi si sono ritrovati oltre al sindaco di Genova e all'assessore Gambino, sicurezza e polizia locale, gli assessori alla sicurezza di Milano e Perugia e la vicesindaca di Bologna con delega all'economia della notte mentre collegata da remoto è intervenuta la sottosegretaria all'interno Wanda Ferro.

"Innanzitutto la certezza è la consapevolezza per tutti che tra dieci anni l'80% delle persone al mondo vivrà in città superiori ai 500.000 abitanti. E' assolutamente necessario che si trovino delle regole e dei modi per poter convivere tutti nella maggior sicurezza possibile. Questa è la sfida principale che abbiamo-ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci-.

Genova è una delle migliori città per quanto riguarda la sicurezza. Ma questo non vuol dire che ci arrendiamo anzi, questo vuol dire che dobbiamo fare ancora di più".

Bucci ha voluto sottolineare soprattutto la differenza tra "sicurezza reale" e sicurezza percepita" e ha detto: "non bisogna assolutamente sottovalutare il fatto che quella che conta per i cittadini non è tanto quella reale, ma è soprattutto quella percepita. Se uno non esce di sera perché ha paura, c'è poco da fare. Ha una limitazione grave della sua libertà e questo non deve succedere in una città che vuole essere una città dove si vive bene e dove c'è alta qualità di vita".

La ricetta del primo cittadino è molto semplice. "Ci sono due cose che bisogna fare in assoluto: migliorare la sicurezza reale perché senza i fatti le cose non succedono. E poi dopo aver migliorato la sicurezza reale bisogna lavorare sulla percepita, quindi un'educazione e un'informazione per quello che riguarda i fatti aumentano la sicurezza percepita, ma non illudiamoci di fare solo la percepita e non preoccuparsi di quella reale sarebbe un errore enorme".

Obiettivi che gli enti locali possono raggiungere solo lavorando in squadra con il ministero come ha specificato la sottosegretaria Ferro. "Perché come diceva sempre Michael Jordan 'con il talento vinci le partite me è con il gioco di squadra che vinci i campionati".



