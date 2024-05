Rixi, commissione ispettiva Mit in autorità portuale Genova

"La preoccupazione da me espressa subito dopo l'inizio dell'inchiesta è una preoccupazione meramente tecnica: se ci sono degli atti in autorità portuale non legittimi, il rischio vero è che questo comprometta alcune cantierizzazioni e questa cosa va verificata subito. Il ministero delle Infrastrutture manderà anche una commissione ispettiva in autorità portuale, ma è necessario avere un indirizzo molto chiaro. Siamo in una situazione non semplice, ma dobbiamo andare avanti". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi oggi a Genova.

Rixi, impasse formale su nomina presidente Authority Viceministro, 'con arresto governatore a chi chiediamo intesa?' Il problema della nomina del presidente dell'Autorità portuale "l'abbiamo affrontato ieri" e "il problema che abbiamo oggi è che con l'arresto del governatore noi l'intesa non sappiamo a chi chiederla. Quindi abbiamo un impasse di tipo formale su come procedere". Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi oggi a Genova. "Quindi - ha proseguito - bisognerà capire cosa vuol fare l'attuale commissario straordinario (Paolo Piacenza, indagato per abuso d'ufficio. ndr) anche per motivi processuali. Sicuramente stiamo valutando le decisioni da prendere in questa settimana. è altrettanto evidente che dobbiamo garantire l'operatività del porto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA